استاندار زنجان، با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه، گفت: نمایشگاه‌های کتاب بستری برای افزایش زمان مطالعه در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید محسن صادقی در آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، با اشاره به وضعیت مطالعه کتاب‌های غیردرسی در کشور گفت: بر اساس آمار‌ها و شاخص‌ها، وضعیت مطالعه کتاب‌های غیردرسی در کشور شرایط مطلوبی ندارد و لازم است برای خروج از فقر زمانی مطالعه، اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.

وی با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های عمومی در استان افزود: بیش از ۸۰ هزار نفر در استان زنجان عضو کتابخانه‌های عمومی هستند و کتابخانه‌ها در نقاط مختلف استان فعالیت دارند؛ ازاین‌رو، امکان بهره‌مندی از ظرفیت این مراکز برای ترویج مطالعه فراهم است.

استاندار زنجان با اشاره به تغییر الگو‌های مطالعه در عصر دیجیتال گفت: امروز با وضعیتی مواجه هستیم که حجم اطلاعات در دسترس بسیار بالاست، اما زمان اختصاص‌یافته به مطالعه کاهش یافته و مصرف سطحی اطلاعات به یکی از مسائل قابل توجه تبدیل شده است.

صادقی ادامه داد: برای کشوری مانند ایران که پس از اسلام همواره با خردمندی و خردورزی شناخته شده است، توجه به این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد‌های اجرایی نمایشگاه کتاب زنجان گفت: تدابیر اتخاذشده در این دوره، درصدد پاسخ‌گویی ساختاریافته به برخی از چالش‌های حوزه کتاب و کتاب‌خوانی است.

استاندار زنجان، شکستن مانع قیمت کتاب، ایجاد تحول در تجربه خرید و فروش متمرکز کتاب را از جمله رویکرد‌های این نمایشگاه برشمرد و افزود: توجه به عدالت جغرافیایی در برگزاری برنامه‌های نمایشگاه در استان و همچنین اجرای پویش فرهنگی «نذر کتاب» از دیگر اقداماتی است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.