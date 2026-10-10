به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، با اشاره به اهمیت مقوله کتاب و کتاب‌خوانی گفت: یکی از افتخارات ما خدمتگزاری به اهالی فرهنگ و کتاب بوده و مقوله کتاب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

محمدی با تأکید بر توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به مسائل فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی افزود: ایشان همواره بر اهمیت فرهنگ تأکید داشتند .

وی با بیان اینکه ترویج کتاب‌خوانی در میان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از موضوعات مورد تأکید در حوزه فرهنگی است، ادامه داد: توجه به کتاب و کتاب‌خوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه، ضرورتی اساسی است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی استان زنجان گفت: این استان همواره در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله فقاهت، علوم پایه، علوم تجربی و علوم انسانی، چهره‌ها و مفاخر برجسته‌ای را به جامعه معرفی کرده و از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی برخوردار بوده است.

در این رویداد فرهنگی که تا ۲۴ مهرماه دایر است، ۳۰۰ ناشر با ارائه ۲۰ هزار عنوان کتاب، میزبان علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ هستند.