به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سید مهدی سرکشیک، مدیرکل دامپزشکی استان قم به مناسبت روز دامپزشکی و تجلیل از فعالان این عرصه گفت: در استان قم ۳۰۰ نفر در عرصه دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی فعالیت میکنند واین نیرو‌ها در بخش خصوصی در حوزه‌های متنوعی از جمله دامداریها، مرغداریها، کشتارگاهها، مراکز بسته بندی، داروخانه‌ها و شرکت‌های تولید و پخش دارو مشغول به کار هستند.»

مدیرکل دامپزشکی قم در ادامه به برنامه‌های ارتقای این حوزه اشاره کرد و افزود: بر اساس ابلاع برنامه از سوی سازمان دامپزشکی کشور هرساله دوره‌های آموزشی با هدف به روزرسانی اطلاعات همکاران و آگاهی از آخرین دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی، به صورت منظم و در طول سال برگزار می‌شود تا کیفیت نظارت بر زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های دامی انجام شود.