پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دامپزشکی از نظارت سیصد دامپزشک در قم بر روند سلامت مواد غذایی از مزرعه تا سفره خبر داد و گفت: هر سال دورههای آموزشی برای ارتقا سطح سلامت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سید مهدی سرکشیک، مدیرکل دامپزشکی استان قم به مناسبت روز دامپزشکی و تجلیل از فعالان این عرصه گفت: در استان قم ۳۰۰ نفر در عرصه دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی فعالیت میکنند واین نیروها در بخش خصوصی در حوزههای متنوعی از جمله دامداریها، مرغداریها، کشتارگاهها، مراکز بسته بندی، داروخانهها و شرکتهای تولید و پخش دارو مشغول به کار هستند.»