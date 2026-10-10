تصادف در محور سقز- دیواندره ۲ کشته و دو مصدوم برجای گذاشت
بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ با کامیونت ایسوزو در محور سقز–دیواندره ۲ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، رئیس پلیس راههای استان با اعلام این خبر گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با کامیونت ایسوزو در کیلومتر ۴۲ محور سقز–دیواندره ( محدوده روستای ایران خواه و زرینه ) متاسفانه دو نفر از سرنشینان خودروی پژو در دم جان باختند و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
سرهنگ عبدالملکی علت حادثه را انحراف به چپ خودروی پژو عنوان کرد.
اویسی رئیس فوریتهای پزشکی سقز نیز گفت: مصدومین و افراد فوتی این حادثه به بیمارستان شفای سقز منتقل شدند.