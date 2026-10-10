معاون وزیر نیرو در اصفهان: تدوین برنامه‌ها براساس اقتصاد آب، اصلاح الگوی کشت و ضرورت شفافیت در داده‌ها راهکار‌هایی برای حل مساله آب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا جانباز عصر امروز در نشست نخبگانی زاینده‌رود، مهم‌ترین مسئله این حوضه را حکمرانی معیوب آب دانست و گفت: در تدوین قانون برنامه هفتم، مواد حکمرانی آب به‌تفصیل در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و کشاورزی بررسی و تدوین شده است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه اصلاح تعرفه‌های آب به‌صورت جدی در دستور کار وزارت نیرو است، گفت: نبود فناوری‌های مناسب نیز مانع است و از پایان نامه‌های دانشگاه‌های صنعتی برای چاره اندیشی در این زمینه حمایت می‌شود.

جانباز همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی در اقتصاد آب تاکید کرد و افزود: تا زمانی که قیمت واقعی آب مشخص نباشد، مسئله آب پابرجا می‌ماند.

جانباز با بیان اینکه هدف ما مدیریت متمرکز و هوشمند زاینده‌رود و تأمین پایدار آب حوضه است، گفت: سازوکار‌ها در این زمینه فراهم شده و در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود، رصد و هدایت سیاست‌ها در دستور کار وزارت نیروست.

وی با اشاره به تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب اصفهان هم گفت: واگذاری بخشی از اختیارات متمرکز تهران به شورای هماهنگی حوضه آبریز و تشکل‌ها، که مورد درخواست استان اصفهان است، از اهداف برنامه هفتم و مدیریت مشارکتی است.

معاون وزیر نیرو درباره حقابه تالاب بین المللی گاوخونی هم گفت: با معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های کشور برنامه‌ای داریم تا در صورت افزایش بارش امسال، حجمی برای گاوخونی نیز رها شود؛ بخش کشاورزی تأمین شده و تجربه موفق کرخه می‌تواند در گاوخونی تکرار شود.

وی اضافه کرد: سلسله نشست‌های آب ادامه می‌یابد و نشست بعدی در تهران با موضوع حقوق آب برگزار می‌شود؛ این مسیر در حوضه زاینده‌رود نیز پیگیری خواهد شد.

یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس هم در جلسه نشست نخبگانی روز زاینده رود گفت:زاینده رود برای اصفهان نقش هویتی دارد و حل مشکلات آن امروز روی میز مسئولان مربوطه است.

قاری قرآن معاون امور عمرانی استانداری اصفهان هم در این نشست گفت: مسئله آب در استان اولویت دارد و هر شنبه جلسه قرارگاه آب را برگزار می‌کنیم.

حجت الاسلام نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان استان هم براهمیت سیاست گذاری درست در حوزه آب تاکید کرد.

سعید محمودی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت:زاینده رود هویت ایران است و می‌طلبد برای احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی برنامه درست داشته باشیم.

نشست نخبگانی روز زاینده‌رود با حضور نمایندگان سمن‌های محیط‌زیست، صنف کشاورزان اصفهان، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس عصر امروز برگزار شد.