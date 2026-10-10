در نشست شورای اداری بخش اسفرورین، با بررسی مطالبات صنفی رانندگان و چالش‌های حوزه کشاورزی، خبر اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های آبی و توافق برای بهسازی و روکش آسفالت جاده‌های این بخش با مشارکت شهرداری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشست شورای اداری اسفرورین که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، مسائل کلیدی حوزه‌های آب‌رسانی، کشاورزی و زیرساخت‌های عمرانی این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در این نشست با اشاره به اهمیت پروژه‌های آبی منطقه گفت: برای تکمیل شبکه آبرسانی کشاورزی اسفرورین به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان آن از محل مصوبات سفر هیئت دولت تخصیص یافته است.

حق‌لطفی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع تنش آبی در اراضی کشاورزی افزود: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و فرمانداری‌ها، مسیرهای انتقال آب بازگشایی شده است.

وی همچنین از پیگیری برای تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت سد نهور و لزوم بررسی ایجاد بازارچه عرضه محصولات کشاورزی و توسعه ناحیه صنعتی با محوریت صنایع تبدیلی خبر داد.

حسین‌خانی، معاون شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این نشست با اشاره به پیشرفت فیزیکی شبکه فاضلاب اسفرورین اعلام کرد: از مجموع ۴۸ کیلومتر شبکه طراحی‌شده، تاکنون ۲۸ کیلومتر اجرا شده و ۲۰ کیلومتر باقی‌مانده است که برای تکمیل شبکه و احداث تصفیه‌خانه، با توجه به افزایش هزینه‌های اجرایی، به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: مراحل انتخاب مشاور طرح در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود قرارداد اجرایی آن تا سه ماه آینده منعقد شود.

وی همچنین از برطرف شدن تنش آبی روستای شارین با حفر و بهره‌برداری از یک حلقه چاه در مدت ۴۵ روز و حل مشکل تأمین آب روستای دوشمان خبر داد و گفت: احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای دوشمان نیز با مشارکت بسیج سازندگی در دستور کار قرار دارد.

در بخش دیگری از این نشست، جمشیدی، معاون شرکت آب منطقه‌ای قزوین، با تأکید بر اولویت‌دار بودن طرح‌های آبیاری گفت: با تخصیص یک‌پنجم اعتبار مورد نیاز، امکان تکمیل کانال اصلی آبیاری کشاورزی تا فروردین‌ماه سال آینده وجود دارد تا آب با شرایط بهتری به زمین‌های کشاورزی برسد.

همچنین طاهرخانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان، از پیگیری اجرای طرح خرید تضمینی کشمش با هدف حمایت از باغداران و ساماندهی بازار این محصول خبر داد و یادآور شد که این طرح در صورت تأمین اعتبارات لازم اجرایی خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، نماینده کامیون‌داران اسفرورین با انتقاد از وضعیت نامناسب جاده‌ها و کیفیت پایین آسفالت‌های اجرا شده، خواستار نظارت دقیق‌تر بر پروژه‌های راه‌سازی شد که به گفته وی، موجب افزایش استهلاک خودروها و تحمیل هزینه‌های سنگین به رانندگان می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در پاسخ به این مطالبات از توافق برای روکش آسفالت جاده اسفرورین با مشارکت شهرداری خبر داد و گفت: تأمین قیر و آسفالت بر عهده راه و شهرسازی و نظارت و اجرا بر عهده شهرداری خواهد بود.

وی همچنین درباره وضعیت پل «آب‌اسیدی» تصریح کرد: به دلیل مخاطرات ناشی از سیلاب در بازسازی به سبک پیشین، اجرای «کالورت» (آبرو) به عنوان راهکار جایگزین و ایمن پیشنهاد شده و در حال پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه راه روستایی «درب‌سین» طی ۱۰ روز آینده خبر داد.

در پایان این جلسه مقرر شد برای هماهنگی بیشتر جهت اجرای پروژه‌های راهسازی، جلسه تکمیلی هفته آینده در اداره کل راه و شهرسازی برگزار شود.

بررسی و پیگیری ۳۰ مصوبه سفر پیشین از جمله جلوگیری از کشت‌های آب‌بر، ساماندهی تپه تاریخی، احداث و بهسازی کانال‌های کشاورزی، تأمین ادوات کشاورزی، توسعه شهرک صنعتی، نوسازی و ساخت مدارس و نیز تکمیل پروژه‌های راهسازی همچون زیرگذر قرقسین، بهسازی محور اسفرورین به شال، روکش آسفالت تاکستان به قرقسین و فروزان، تکمیل نیوجرسی محور اک به اسفرورین و احداث ورودی اسفرورین از دیگر محورهای مهم این نشست بود.