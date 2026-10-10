



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در نمایشگاه جهانی «بذر تا غذا» در رم حضور دارند و جلوه‌هایی از فرهنگ و محصولات کشاورزی ایران را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کنند.



سید مجید امامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به استقبال گسترده بازدیدکنندگان از غرفه ایران گفت: استقبال بسیار زیاد است و بازدیدکنندگان از ملیت‌های مختلف، شیفته فرهنگ کشاورزی ایرانی شده‌اند.

وی افزود: افرادی از بیش از ۳۰ تا ۴۰ کشور از بخش‌های مختلف ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کرده‌اند و به محصولات ایرانی علاقه نشان داده‌اند.



امامی با اشاره به تنوع محصولات و جلوه‌های فرهنگ کشاورزی ایران در این نمایشگاه اظهار کرد: بازدیدکنندگان از محصولاتی مانند خرما، گلاب، زیتون، انار و شیرینی‌های ایرانی استقبال می‌کنند.



نمایشگاه جهانی «بذر تا غذا» در رم، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، محصولات بومی و جلوه‌های فرهنگی ایران به بازدیدکنندگان بین‌المللی فراهم کرده است.