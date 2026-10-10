هفتمین جشنواره ملی «به» با شعار «عطری به رنگ پاییز و بهارِ گیوی»، جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۰ صبح در شهر گیوی برگزار می‌شود. شهردار گیوی هدف از برگزاری این رویداد را معرفی توانمندی‌های گردشگری و کشاورزی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهردار گیوی از برگزاری هفتمین جشنواره ملی «به» در این شهرستان با هدف معرفی توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری و کشاورزی منطقه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی خبر داد.

عباس رسول‌پور در تشریح جزئیات این رویداد ملی اظهار داشت: با توجه به جایگاه استراتژیک محصول «به» در سبد تولیدات کشاورزی شهرستان کوثر و ظرفیت‌های بی‌بدیل باغداری در این منطقه، ستاد برگزاری مراسمات شهرستان کوثر با هماهنگی و هم‌افزایی فرمانداری، شهرداری گیوی و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شد تا هفتمین جشنواره ملی «به» را با شکوهی درخور برگزار کنیم.

وی با اشاره به شعار محوری این جشنواره که عطری به رنگ پاییز و بهارِ گیوی نام‌گذاری شده است، افزود: این جشنواره روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و هدف ما از این رویداد، فراتر از یک نمایشگاه ساده، معرفی «بهِ گیوی» به‌عنوان یک برند ملی و فرصتی برای رونق اقتصاد بومی است.

شهردار گیوی با تشریح ابعاد اجرایی جشنواره تصریح کرد: در این دوره، ۶۰ غرفه پیش‌بینی شده است که با مشارکت هنرمندان و تولیدکنندگان از استان‌های مختلف کشور برپا می‌شود. در این غرفه‌ها، علاوه بر عرضه محصولات متنوع از فراورده‌های «به» و محصولات کشاورزی ارگانیک، شاهد نمایش گوشه‌ای از فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های بومی ایران عزیز خواهیم بود که بستر بسیار مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری کوثر فراهم می‌کند.

رسول‌پور ضمن دعوت از عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به محصولات باغی باکیفیت برای شرکت در این جشن بزرگ، خاطرنشان کرد: شهرداری گیوی با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمرانی و خدماتی خود، در کنار سایر دستگاه‌ها برای میزبانی شایسته از مهمانان آمادگی کامل دارد. امیدواریم با برگزاری این جشنواره ملی، علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، گامی عملی در جهت شناساندن هویت کشاورزی گیوی و جذب سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی وابسته به این محصول ارزشمند برداریم.