سربازی در راه وطن، خاکریز و خیابان نمی‌شناسد؛ دلبسته این خاک که باشی، خیابان هایش هم سنگری مقدس برای دفاع از دین و ناموس و وطن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مردم انقلابی قم در دویست و بیست‌وسومین شب از تجمعات شبانه، با حضور در اجتماعات مردمی و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از نظام و انقلاب اسلامی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با سردادن شعارهایی، بر ضرورت حفظ استقلال کشور، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان داخلی و خارجی و دفاع از دین و ناموس و وطن تأکید کردند.

حضور اقشار مختلف مردم، از جوانان و خانواده‌ها تا نسل‌های پیشکسوت انقلاب، از جلوه‌های این اجتماع شبانه بود؛ حضوری که در آن شرکت‌کنندگان با تأکید بر همبستگی ملی، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.