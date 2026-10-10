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سربازی در راه وطن، خاکریز و خیابان نمیشناسد؛ دلبسته این خاک که باشی، خیابان هایش هم سنگری مقدس برای دفاع از دین و ناموس و وطن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مردم انقلابی قم در دویست و بیستوسومین شب از تجمعات شبانه، با حضور در اجتماعات مردمی و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از نظام و انقلاب اسلامی اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات با سردادن شعارهایی، بر ضرورت حفظ استقلال کشور، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان داخلی و خارجی و دفاع از دین و ناموس و وطن تأکید کردند.