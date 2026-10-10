به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن بیانیه وزارت خارجه یمن به این شرح است:

این نظام سعودی بود که فرودگاه بین المللی صنعاء را بست. مرحله کاهش تنش را با هدف قرار دادن فرودگاه صنعاء در سیزدهم جولای گذشته برای جلوگیری از رسیدن یک پرواز بشردوستانه پایان داد.

در نشست شورای امنیت شاهد مغالطه کاری (نماینده حکومت دست نشانده عدن) بودیم.

تلاش برخی برای تحمیل اشغالگری سعودی بر یمن، غیر ممکن و غیر قابل قبول است، حتی اگر درگیری‌ها به بالاترین سطح و با هر گونه تبعاتی منتقل شود.

از نکات مثبت وارده در بیانیه‌های نمایندگان روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل استقبال می‌کنیم.

هر کس به رژیم جنایتکار سعودی که با جنگنده‌ها و موشکهایش در تمام استان‌های یمن عربده کشی می‌کند، مشروعیت بخشید، در تمام جنایات این رژیم شریک است.

هر کس بخواهد حق مشروع یمن در دادن پاسخ به جنایات رژیم سعودی علیه یمن را سلب و نقض کند، شریک تمام جنایاتش است.

اقدام رژیم سعودی در تبدیل باب المندب و مناطق اطراف آن به صحنه عملیات نظامی سبب شده تا آن منطقه مهم جهان، امنیت و ثبات خود را از دست بدهد.

ادامه عملیات نظامی در باب المندب به حرکت تجارت زیان وارد خواهد کرد و رژیم سعودی مسئولیت پیامد‌های آن را برعهده دارد.

عقلای جهان باید رژیم سعودی را وادار کنند دست از سر یمن بردارد و به تمام اقدامات خصمانه علیه این کشور پایان دهد و بر اساس اصل حسن همجواری با آن رفتار کند که در آن صورت تمام جنگ‌ها و درگیری‌ها پایان خواهد یافت.