به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان محترم شهرستان اهواز می رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی رسالت، خیابان ۴ و ۵ و ۶ روز یکشنبه ۱۹ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۸ قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.