بروجرد با دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ سیب، قطب تولید این محصول در لرستان است. مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با بیان اینکه یک سوم باغ های استان با ۲۰ رقم انواع درختان میوه در شهرستان بروجرد وجود دارد، گفت:

وی بیان کرد:هم اکنون سه هزار تن پوره سیب در بروجرد تولید می‌شود و دو واحد صنایع تبدیلی شهرستان هم سالانه بیش از ۱۵ هزار تن محصول پادرختی را فرآوری می‌کنند.



نباتی گفت:همه سیب‌های برداشت‌شده راهی بازار تازه‌خوری نمی‌شوند؛ سیب‌های پادرختی و درجه سه نیز به صنایع تبدیلی می‌روند و به محصولاتی مانند پوره، لواشک، ترشک، سرکه سیب و کنسانتره تبدیل می‌شوند.



