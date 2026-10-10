پیش بینی برداشت ۵۶ هزار تن سیب درختی از باغهای بروجرد در لرستان
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت:پیشبینی میشود امسال۴۶ هزار تن سیب پاییزه و ۱۰ هزار تن سیب گلاب از باغهای این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت:بروجرد با دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ سیب، قطب تولید این محصول در لرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با بیان اینکه یک سوم باغ های استان با ۲۰ رقم انواع درختان میوه در شهرستان بروجرد وجود دارد، گفت:پیشبینی میشود امسال۴۶ هزار تن سیب پاییزه و ۱۰ هزار تن سیب گلاب از باغهای این شهرستان برداشت شود.
عزت اله نباتی با بیان اینکه بین ۳۰ هزار تن تا ۳۵ هزار تن میوه سیب ذخیره سازی میشود، افزود:
سیب تولیدی بروجرد علاوه بر تأمین بازار داخلی، راهی بازارهای خارجی هم میشود؛ بخشی از محصول درجه یک در سردخانهها ذخیره و به کشورهایی مانند هند، روسیه، عراق و کشورهای حوزه ی خلیج فارس صادر میشود.
وی بیان کرد:هم اکنون سه هزار تن پوره سیب در بروجرد تولید میشود و دو واحد صنایع تبدیلی شهرستان هم سالانه بیش از ۱۵ هزار تن محصول پادرختی را فرآوری میکنند.
نباتی گفت:همه سیبهای برداشتشده راهی بازار تازهخوری نمیشوند؛ سیبهای پادرختی و درجه سه نیز به صنایع تبدیلی میروند و به محصولاتی مانند پوره، لواشک، ترشک، سرکه سیب و کنسانتره تبدیل میشوند.
برداشت سیب در بروجرد تا اوایل آبان ادامه دارد؛ محصولی که از باغهای این شهرستان، هم راهی بازار داخلی و هم بخشی از آن، به بازارهای صادراتی و صنایع تبدیلی میرسد.