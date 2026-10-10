رئیس قوه قضائیه، طی پیامی شهادت مظلومانه شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی پیامی شهادت مظلومانه شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را به خانواده معظم شهیده، فرماندهی انتظامی کشور و کلیه نیرو‌های خدوم و جان‌برکف فراجا، تبریک و تسلیت می‌گویم.

شهیده افتخاری در مسیر خدمت به مردم، به‌ویژه مردم مناطق کمتر برخوردار، مجاهدت کرد و سر آخر نیز در همین صراط مستقیم به فوز شهادت نائل آمد. شهادت ایشان گواهی بر این حقیقت کتمان‌ناپذیر است که حوزه امنیت‌افزایی در کشور پیوندی ناگسستنی با قلوب مردم و گره‌گشایی از امورات مردم دارد.

خداوند این بانوی افتخارآفرین در عرصه امنیت‌افزاییِ مردم‌مدارانه را با شهدای شاخص محشور گرداند و ایشان را بر سر سفره پربرکت حضرت صدیقه طاهره (س) متنعم گرداند.