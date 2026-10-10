مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر ضرورت پیگیری فوری و رفع موانع تأمین سوخت مورد نیاز فعالان اقتصادی و صنعتی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های صنعتی در شهرک‌های استان، دستورات ویژه‌ای جهت پیگیری تأمین سوخت پیمانکاران طرح‌های زیرساختی صادر کرد.

وی با تأکید بر لزوم پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، تصریح کرد: تأمین به موقع سوخت دیزل‌ژنراتورها جهت پیشگیری از وقفه در خطوط تولید و همچنین تخصیص سوخت ذخیره مورد نیاز واحدهای صنعتی، از اولویت‌های فعلی سازمان است تا از بروز چالش‌های احتمالی در فرآیند تولید جلوگیری شود.

روانبخش در پایان از معاونین خواست تا با برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های متولی، پیگیری‌های لازم را جهت تسهیل در روند سوخت‌رسانی به واحدهای صنعتی و پیمانکاران مستقر در شهرک‌های صنعتی تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار دهند.