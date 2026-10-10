فرمانده انتظامی شهرستان شوش از متلاشی شدن باند سارقان مسلح خودرو، موتورسیکلت و سیم برق با سوابق متعدد کیفری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری‌راد گفت: در پی وقوع سرقت مسلحانه خودرو در شهرستان شوش و چند شهر شمالی استان، دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام فعالیت‌های فنی و پلیسی، اعضای باند ۳ نفره سارقان مسلح را شناسایی و برای دستگیری وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش با اشاره به اینکه مأموران پلیس آگاهی پس از تعقیب و گریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودروی سارقان را متوقف کردند، افزود: در این عملیات، یکی از سارقان مسلح به هلاکت رسید و ۲ همدست او زخمی شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ مطهری راد با اشاره به اینکه متهمان بیش از ۱۵ فقره سرقت مسلحانه، از جمله خودرو، موتورسیکلت و سیم برق در سوابق خود داشتند، ادامه داد: از این باند شرور، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و مقادیری فشنگ کشف شد.

وی تصریح کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت عمومی، برخورد قاطع قانونی صورت می‌پذیرد.