به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، حجت‌الاسلام نصرالله در پایان سفر ۴ روزه خود به استان بوشهر، ضمن ابراز خرسندی از نتایج به دست آمده، اظهار کرد: در این سفر تلاش کردیم تا مسائل استان را به صورت میدانی بررسی و گزارش‌های دریافتی پیش از سفر را با واقعیت‌های میدانی تطبیق دهیم.

وی با اشاره به تعامل سازنده میان استانداری بوشهر و کمیسیون اصل ۹۰ افزود: خوشبختانه انسجام و همدلی بسیار خوبی میان مدیران ارشد استان به ویژه استاندار با مجموعه کمیسیون برقرار شد که این همکاری می‌تواند به عنوان الگویی برای پیگیری مسائل منطقه‌ای در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات انجام شده در استان بوشهر، تصریح کرد: موضوعات احصا شده در حوزه‌های نفت و گاز، مسکن و اختلافات میان مردم و برخی دستگاه‌ها دسته‌بندی شده است. مقرر شد استانداری بوشهر تا کمتر از یک ماه آینده این مسائل را جمع‌بندی کند تا در فرآیند تبادل با کمیسیون، به یک فهرست اولویت‌دار برای حل‌وفصل نهایی دست یابیم.

پژمان‌فر در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به مسائل کلان اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: در ارتباط با سیاست‌های مرتبط با حذف ارز ترجیحی، اصرار مجلس بر این است که دولت بر مبنای مصوبه مجلس عمل کند تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. هرچند اقدام دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، حرکتی مثبت است، اما این رویکرد به تنهایی راهکار پایدار برای حل مسئله معیشت نیست.

وی با تأکید بر اهمیت ویژه بخش مسکن در اقتصاد خانوار افزود: مهم‌ترین اقدام برای کاهش فشار‌های اقتصادی، حل معضل مسکن است، چرا که حداقل یک‌سوم درآمد خانوار‌ها در این بخش هزینه می‌شود. اگر بتوانیم مشکل مسکن مردم را حل کنیم، بخش بزرگی از قدرت خرید آنها در سایر حوزه‌ها بازیابی خواهد شد که این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌ریزی‌های ما قرار دارد.

استاندار بوشهر نیز با اشاره به جایگاه ویژه این استان در اقتصاد ملی اظهار کرد: مردم استان بوشهر با پیشینه درخشان در پاسداری از میهن اسلامی و میزبانی مؤثر در صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

ارسلان زارع با بیان اینکه این استان با وجود داشتن تنها ۱.۵ درصد از جمعیت و مساحت کشور، نقش ۸ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد، افزود: متأسفانه در جریان تهاجم دشمن، بخش زیادی از زیرساخت‌ها، صنایع و شهرک‌های صنعتی استان برخلاف قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی مورد آسیب قرار گرفت که این اتفاق خسارت‌های جدی به تأسیسات استان وارد کرد.

وی با اشاره به آغاز جریان بازسازی‌ها در استان، تصریح کرد: به سبب عزم راسخ فرزندان این مرز و بوم، پس از انجام مراحل کارشناسی، تأمین دلیل و آواربرداری، فرآیند بازسازی‌ها آغاز شده است. در حوزه گاز و پتروشیمی‌ها اقدامات لازم در جریان است و در مناطق آسیب‌دیده مسکونی نیز، بخش‌های نیازمند بازسازی مقدماتی در همان ۲ ماه نخست به سرانجام رسید و ان‌شاءالله بازسازی‌های اساسی نیز ظرف ۲ ماه آینده تکمیل خواهد شد.

استاندار بوشهر با اشاره به سفر ۴ روزه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر گفت: جا دارد از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین تلاش‌های رئیس محترم این کمیسیون حجت‌الاسلام پژمان‌فر و همکارانشان که با حضور میدانی در شهرستان‌های مختلف استان، شنونده مسائل، مشکلات و دغدغه‌های مردم بودند و نشست‌های هم‌اندیشی با مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار کردند، قدردانی کنم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان قوای سه‌گانه افزود: به‌یقین نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی در کنار یکدیگر، تلاش برای حل مسائل مردم در شرایط اضطرار و دشواری‌هاست و امیدواریم با تداوم پیگیری‌ها، شاهد رفع مشکلات مردم عزیز استان بوشهر باشیم.