به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از یک دهه از راه اندازی خط مسافربری راه آهن شوشتر می‌گذرد که به دلایل مختلفی این خط غیر فعال می‌باشد.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی افزود: با پیگیری‌های انجام شده با مسئولان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اداره کل راه اهن زاگرس و تلاش‌های مسئولان شهرستان شوشتر با بارگیری محموله شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان، خط باری ایستگاه راه آهن شوشتر فعال شد.

وی بیان کرد:راه اندازی خط باری نقش اثرگذاری در توجیه اقتصادی خط مسافری دارد که هم دارای ارزش اقتصادی و ایمنی می‌باشد و پیگیری‌های لازم برای راه اندازی خط مسافری ایستگاه راه آهن شوشتر که یکی از مطالبات مهم مردم این شهرستان است، ادامه دارد.