یادواره شهدای مدافع وطن جنگ‌های اخیر و طوفان الاقصی، راه قدس و دیپلمات شهید و مدافع امنیت شهر وحدتیه با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، استاندار بوشهر و نمایندگان مجلس در شهر وحدتیه شهرستان دشتستان برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این آیین اظهار کرد: حضور پرشور و با انگیزه مردم وحدتیه در صحنه، پیامی روشن به جریان باطل و استکبار جهانی است که مردم با تمام توان پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و از فدای جان و مال خود در این مسیر دریغ نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره وفاداری ملت ایران به دین و آیین الهی، افزود: مردم ایران بیش از هفت ماه است که در صحنه حضور دارند و با ایستادگی و مقاومت جانانه از نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور اعضای این کمیسیون در استان بوشهر، گفت: در طول چهار اعضای این کمیسیون در این استان تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات مردم را شناسایی و در برای رفع آنها در مجلس کنیم.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم وظایف خود را در قبال مردم انجام دهیم و در مسیر خدمت‌رسانی به آنان گام برداریم.