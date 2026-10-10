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نماینده استان قزوین عصر امروز در بازی هفته هشتم لیگ برتردر تهران پیکان را با نتیجه تساوی ۱-۱ متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما قزوین، تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، عصر امروز در دیداری خارج از خانه مقابل پیکان به تساوی یک - یک رضایت داد و یک امتیاز ارزشمند کسب کرد.
در این دیدار که با تلاش بازیکنان نماینده استان همراه بود، تک گل شمس آذر در دقیقه ۴۰ و از روی نقطه پنالتی توسط میلاد سورگی به ثمر رسید.
شمس آذر با کسب این تساوی ۶ امتیازی شد و با یک پله صعود، در جایگاه پانزدهم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار گرفت تا شرایط خود را در جدول کمی بهبود بخشد.