به گزارش خبرگزاری صداوسیما قزوین، تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، عصر امروز در دیداری خارج از خانه مقابل پیکان به تساوی یک - یک رضایت داد و یک امتیاز ارزشمند کسب کرد.

در این دیدار که با تلاش بازیکنان نماینده استان همراه بود، تک گل شمس آذر در دقیقه ۴۰ و از روی نقطه پنالتی توسط میلاد سورگی به ثمر رسید.

شمس آذر با کسب این تساوی ۶ امتیازی شد و با یک پله صعود، در جایگاه پانزدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت تا شرایط خود را در جدول کمی بهبود بخشد.