مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از محکومیت یک شرکت بازرگانی در تبریز به پرداخت ۳۲۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صمد حضرتی اظهار کرد:پرونده یک شرکت بازرگانی در تبریز به اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز رسیدگی شد.

وی افزود: بر اساس گزارش یکی از بانک ها، این شرکت حواله‌ای به مبلغ ۶۸۸ هزار و ۵۰۰ یورو دریافت کرده بود، اما برای ۱۸۶ هزار یورو از این مبلغ تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده و مدارک مثبته گمرکی نیز ارائه نداده بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌ کننده پس از بررسی پرونده و احراز تخلف، این شرکت را علاوه بر بازگرداندن ۱۸۶ هزار یورو به بانک شاکی به پرداخت ۳۲۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

حضرتی اضافه کرد: همچنین حکم یک سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی برای این شرکت صادر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی بر نظارت دقیق بر فرایند‌های اقتصادی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی تاکید دارد و با متخلفان این حوزه برخورد می‌کند.