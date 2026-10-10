به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه تأمین اعتبارات و اجرای طرح‌های زیرساختی گفت: دشواری شرایط و محدودیت‌های مالی قابل درک است، اما این مسائل نباید بهانه‌ای برای غفلت از وظایف جاری دستگاه‌ها باشد. همچنین نباید همه مشکلات را به شرایط جنگی گره زد؛ هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را انجام دهد و برای رفع مشکلات مردم از ظرفیت‌های موجود استفاده کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی افزود: حفظ اعتماد مردم مستلزم ارائه خدمات مطلوب و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی آنان است. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی و مشارکت داشت، اما در تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای آنان، یعنی آب شرب سالم، کوتاهی کرد. از این‌رو، موضوع ارتقای کیفیت آب شرب و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

نجاتی در پایان از تلاش‌ها و زحمات شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان اهواز در جهت خدمت‌رسانی به مردم تقدیر و تشکر کرد.