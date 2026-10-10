به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین بهرامی در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به اینکه شبکه‌سازی ذی‌نفعان، توسعه بازار شرکت‌های خلاق و حمایت از تجاری‌سازی محصولات از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است، اظهار داشت: در ۷ حوزه تخصصی حوزه صنایع خلاق، بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و پویانمایی، حوزه موزه ها، صنایع دستی و گردشگری، حوزه مد، پوشاک و طراحی، سلامت و سبک زندگی درشاخص‌های بیشترین میزان فروش، بیشترین میزان صادرات نوآوری که در آن محصول به کار برده شده، پیچیدگی فناوری و ایجاد اشتغال، برگزیدگان مشخص می‌شوند.

به گفته آقای بهرامی، در رویداد ملی صنایع خلاق مانوین، در جشنواره مانوین حدود ۳۵ جایزه یک میلیاردی تندیس طلایی را برای برگزیدگان در نظر گرفتیم و ۷ جایزه ۲ میلیاردی تندیس الماس را در نظر گرفتیم که به برگزیده برگزیدگان داده می‌شود.

مشروح این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

سوال: می‌خواهیم راجع به رویداد مانوین با شما صحبت کنیم، اقتصاد خلاق، ضرورت تحولات اقتصادی، آقای بهرامی راجع به اهداف رویداد مانوین بفرمایید که اصلاً مانوین یعنی چه.

بهرامی: مانوین برگرفته از دو عبارت مان به معنای خانه و نوین به معنی خانه‌های نو که برگرفته از اصطلاح خانه‌های خلاق و نوآوری در زیست بوم صنایع خلاق کشور است مهمترین اهدافی را که در رویداد ملی صنایع خلاق مانوین داریم اینها را پیگیری می‌کنیم شبکه سازی میان شبکه ذینفعان و شرکت‌های صنایع خلاق است، کمک به توسعه بازار شرکت‌های خلاق و همچنین حمایت از توسعه محصول و تجاری‌سازی محصولات در حوزه صنایع خلاق است.

سوال: صنایع خلاق را چطور تعریف می‌کنید؟

بهرامی: صنایع خلاق را آن بخش فرهنگ و هنر و خلاقیتی که می‌تواند ارزش افزوده پیدا کند و می‌تواند ایجاد ثروت و قدرت بنیان بشود را ما صنایع خلاق می‌گوییم، رویداد ملی صنایع خلاق مانوین از سه بخش نمایشگاه مانوین، جشنواره مناوین و فراخوان‌های حمایتی تشکیل شده در بخش نمایشگاه مانوین داریم تلاش می‌کنیم که محصولات و خدمات حوزه صنایع خلاق را به بازار و جامعه هدف معرفی کنیم، در جشنواره مانوین به دنبال این هستیم که بتوانیم شرکت‌های برند و شرکت‌های خلاقی که اینها توان صادراتی می‌توانند پیدا کنند و محصولاتشان را صادرات کنند را بیاییم در قالب شرکت‌های برتر معرفی کنیم، امسال در رویداد ملی صنایع خلاق مانوین، در جشنواره مانوین حدود ۳۵ جایزه یک میلیاردی تندیس طلایی را برای برگزیدگان در نظر گرفتیم و ۷ جایزه ۲ میلیاردی تندیس الماس را در نظر گرفتیم که به برگزیده برگزیدگان داده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های امسال این جشنواره این است که در ۷ حوزه تخصصی حوزه صنایع خلاق، بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و پویانمایی، حوزه موزه، صنایع دستی و گردشگری، حوزه مد، پوشاک و طراحی، سلامت و سبک زندگی و سایر حوزه‌های صنایع خلاق در ۵ شاخص بیشترین میزان فروش، بیشترین میزان صادرات نوآوری که در آن محصول به کار برده شده، پیچیدگی فناوری و ایجاد اشتغال در این شاخص‌ها در هفت حوزه تخصصی در ۵ شاخص ۳۵ جایزه را تقدیم می‌کنیم. به دنبال این هستیم که در حوزه صنایع خلاق برندسازی کنیم و کمک کنیم به ایجاد برند‌های بومی تولید کننده محصولات ساخت داخل.

سوال: چرا این رویداد را می‌خواهید در اصفهان برگزار کنید، دلیل انتخاب اصفهان برای برگزاری رویداد چیست؟

بهرامی: اگر ما بخواهیم یک توسعه متوازن را در زیست بوم صنایع خلاق پیش ببریم لاجرم باید تمرکز زدایی کنیم از تهران یعنی نگاهی که در دولت چهاردهم شکل گرفته چرا رفتیم به سمت استان اصفهان، مستحضر هستید که اصفهان شهر خلاق در حوزه صنایع دستی از سوی یونسکو معرفی شده بود، بعد از استان تهران بیشترین تعداد شرکت‌های خلاق را در استان اصفهان داریم قدمت و سابقه تاریخی و فرهنگی که در استان اصفهان وجود دارد و از طرفی هم زیرساخت‌هایی که برای برگزاری رویداد بود و دعوتی که خود مسئولان محلی استان اصفهان، استانداری، شهرداری و اتاق بازرگانی داشتند، تصمیم بر این شد که امسال رویداد در اصفهان از ۲۱ لغایت ۲۳ مهرماه در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار کنیم.

در اقتصاد دانش بنیان و خلاق سرمایه فقط تجهیزات نیست، صرفا نمی‌رویم سراغ این که بگوییم این تجهیزات باید باشد، آن مقدار مواد اولیه باید بشود، ایده و خلاقیت می‌شود سرمایه، چطور در کشورمان این موضوع جا بیاندازیم که سرمایه گذار بیاد روی ایده سرمایه گذاری کند؟

بهرامی: در شرکت‌های دانش بنیان اساس شکل گیری آن شرکت سطح فناوری و هایتک بودنو پیچیدگی فناوری است، که در قالب یک محصول هایتک می‌تواند و یک خدمت فناورانه می‌تواند بروز پیدا کند. اما در شرکت‌های خلاق معیار و سنجش ما سرمایه انسانی، خلاقیت و نبوغی است که شکل می‌گیرد که ما بتوانیم آن محصول فرهنگی و هنری را ارزش آفرین کنیم. در مجموعه معاونت علمی – فناوری درکنار بخش نمایشگاهی و بخش جشنواره ما یک بخش دیگری هم داریم تحت عنوان فراخوان‌های حمایتی که در قالب اعطای تسهیلات کم بهره و قابل تبدیل بلاعوض به شرکت‌های خلاق و شرکت‌های مستعد خلاقی اعطا می‌کنیم که بتوانیم در حوزه توسعه محصول شان و هم در حوزه تجاری سازی بتوانیم شرکت‌ها را کمک کنیم که این‌ها هم بتوانند محصولات شان در سال‌های آتی تولید کنند و در نمایشگاه‌ها و در آوردگاه‌ها بتوانند حضور پیدا داشته باشند.

سوال: یکی از چالش‌های اصلی که برای جوانان خلاق معمولا در کشورما وجود دارد به ویژه در حوزه هنر که واقعا بعضی‌ها می‌گفتند و هنوز می‌گویند هنر خیلی از آن پول درنمی آید، چطور وارد بازار شوند، الان در اصفهان بسیاری از فعالان جوان صنایع دستی خلاقیت‌های بی نظیری دارند که درکشور‌های اطراف خیلی خوب عرضه کنند ولی دوست دارند در ایران عرضه کنند به عنوان هویت فرهنگی ما، مانوین چه فرصت‌هایی برای این دسته از افراد ایجاد می‌کند؟

بهرامی: مانوین فرصتی به وجود آمده که پاسخی بدهد برای رفع این چالش، یک نمایشگاهی که اساس آن تجارت، فروش و توسعه بازار شرکت هاست، در سوال ابتدایی تان فرمودید که چه تفاوت‌هایی مانوین و این رویداد با سایر رویداد‌های مشابه دارد، ما در رویداد مانوین به دنبال این هستیم که توسعه بازار بدهیم برای شرکت‌های خلاق، بازارسازی کنیم، حضور صنایع را در این رویداد داشته باشیم. بخش‌های دولتی و حاکمیتی را بتوانیم حضورشان در رویداد داشته باشیم در قالب خرید تضمینی محصولات خلاقانه و نوآورانه این‌ها داریم به صورت جدی پیگیری می‌کنیم، در تلاش هستیم تامین کنندگان کالا از کشور‌های همسایه و سایر کشور‌های خارجی دعوت گرفتیم که دراین رویداد حضور داشته باشند. امروز حلقه مفقوده توسعه صنایع خلاق ما بازارست و ما یکی از برنامه‌های جدی در معاونت علمی برای هدف گذاری این رویداد توسعه بازار شرکت‌های خلاق است.

سوال: یکی از مشکلات واقعی بسیاری از صنایع ما موضوع بازاریابی دیجیتال، بسته بندی و موضوعات شبیه به این است که وقتی با فعالان این عرصه می‌شینیم، می‌بینیم کیفیت محصولات شان بسیار بالاست و در بازار جهانی بسیار خواهان دارد، اما می‌رود با بسته بندی آن کشور و بسته بندی جدید صادر می‌شود و متاسفانه اسم و هویت ایرانی از آن گرفته می‌شود، برای این که صنایع خلاق دراین حوزه ورود پیدا کنند و به این دست از صنایعی که مشکل شان بازاریابی دیجیتال و بسته بندی است کمک کنند، در این حوزه چه فکری شده در مانوین؟

بهرامی: ما دو بسته پیشنهادی داریم، از طرفی ما صنایع دستی غنی داریم در کشورمان، که این‌ها باید حسب فرمایش شما پیشنهاد شما، باید به سمتی برویم برنامه‌های پکینگ و معرفی برند‌های برتر به بازار‌های بین الملل، از طرفی در حوزه صنایع خلاق با جوانانی مواجه هستیم، شرکت‌های خلاقی مواجه‌ایم که این‌ها در حوزه بازی‌های یارانه‌ای، در حوزه گیم و در حوزه انیمیشن و پویانمایی تولیداتی انجام می‌دهند که بسیاری از آن‌ها صادرات می‌کنند به کشور‌های هدف، یکی از برنامه‌های جدی ما این است که ما در سیر تکامل تولید این محصولات این که ما صرفا به تولید آن محصول توجه کنیم، بسنده نشود از این به بعد، رویکرد در پارادیم جدید در مجموعه معاونت علمی زنجیره ارزش ببینیم، در واقع تقویت کنیم از نظر زیرساخت‌های فنی در استودیو‌های مان، کمک کنیم به توسعه بازار، کمک کنیم به تولید آن محصول، صادرات آن محصول، وقتی زنجیره را ببینیم، عملا می‌توانیم آن گپی شما به درستی گفتید جبران شود و ما محصولی که به عنوان یک محصول صنایع خلاق ساخت کشورمان است، بتوانیم با برند ایرانی به سایر کشور‌ها عرضه کنیم.

سوال: یک پیام مشخص برای بخش خصوصی، سرمایه گذاران، جوانان خلاق، فعالان عرصه هنر و صنایع دستی از طرف مانوین بفرمایید و این که چه فرصتی به آن‌ها داده خواهد شد، از این به بعد چشم انداز مانوین؟

بهرامی: رویداد ملی صنایع خلاق مانوین از سوی معاونت علمی – فناوری مرکز دانش بنیان ریاست جمهوری در حال برگزاری است، این رویداد بیشترین مشارکت بخش‌های دولتی، دستگاه‌ها، نهاد‌های اجرایی و به خصوص بخش‌های خصوصی داشته است. بیش از ۲۰ برند برتر در حوزه صنایع خلاق در کشور در رویداد مانوین پاویون دارند، صندوق‌های پژوهش فناوری، سی وی سی‌ها در مانوین حضور دارند و مانوین صرفا یک رویداد نمایشگاهی نیست بلکه یک رویداد گفت‌و‌گو محور برای این که بتوانیم چالش‌ها و نظام مسائل را در صنعت صنایع خلاق پاسخ دهیم. ما برای ساختن ایران باید امروز و از خودمان شروع کنیم. یعنی باید شرکت‌های خلاقی که در کشور حضور دارند، دارند فعالیت می‌کنند باید با عزم و اراده‌ای که وجود دارد بیایند برای توسعه اقتصاد خلاق درکشور کمک کنند. در مجموعه معاونت علمی- فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری این آمادگی را داریم حمایت‌های خودمان براساس زنجیره ارزش از شرکت‌های صنایع خلاق ادامه دهیم، کمک کنیم که ظرفیت‌های خوبی را فراهم کنیم، امروز سومین جلسه شورای سیاست گذاری رویداد صنایع خلاق مانوین به ریاست آقای رئیس جمهور داشتیم. ایشان دستورات خیلی خوبی برای توسعه اقتصاد خلاق درکشور مطرح کردند. تقریبا حدود ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در بخش نمایشگاهی را بانوان تشکیل می‌دهند یعنی جامعه‌ای که کسب و کار‌های خلاقانه را توانستند ایجاد کنند، بخش اعظمی از آن‌ها جوانانی هستند که رده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال حضور دارند. مانوین پیوند خلاقیت، فناوری و صنعت در مسیر توسعه اقتصاد ایران است.