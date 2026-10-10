در دویست و بیست و سومین شب از اجتماعات مردمی، مردم ولایتمدار خوزستان با آرمان‌های امامین انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در دویست و بیست و سومین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود در معابر و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان، آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران ضمن بیعت با رهبر فرزامه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر ادامه راه امامین انقلاب و شهدای گرانقدر تاکید کردند.