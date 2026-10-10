به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تیمِ «سیب گرافیکِ شیروان» در مرحله نخستِ لیگِ فوتسالِ مناطقِ کشور با ۱۱ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

در لیگِ فوتبالِ نوجوانانِ استان هم بازیکنانِ تیمِ «پیروزیِ جوان» شاگردانِ اشکانِ شامانلویی عنوانِ قهرمانی را کسب کردند.

این تیم در دیداری حساس و جذاب با نتیجه یک بر صفر از سدِ تیمِ «پیامِ انتظار» گذشت و با کسب ۳۱ امتیاز عنوانِ قهرمانیِ لیگِ نوجوانانِ استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۵ را از آنِ خود کرد.