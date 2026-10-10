به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمانی که پرچم بالا می‌رود، انگار همه سختی‌هایی که برای کسب نشان پشت سرگذاشتند، فراموش می‌شود.

بازی‌های آسیایی ناگویا برای ما قاب‌هایی از همدلی، غرور و غیرت ساخت؛ از ورزشکاران باغیرت تا قهرمانانی که مردم همیشه در یادشان است.

پشت همه این قاب‌های زیبا و تاثیرگذار، یک تیم و یک ملت ایستادند، چون مدال یک قهرمان، شادی خیلی هاست.

قصه بعضی نشان ها، فقط روی سکوی مسابقه نوشته نشده است، کشتی‌گیر، وزنه بردار، دونده، تکواندوکار و قایقران، هر کدام یک مسیر دارند، اما روی سکو، یک اسم مشترک و همه به نام ایران تلاش می‌کنند.

مثل علیرضا عبدولی، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا که قهرمانان جهان و المپیک را شکست دادند و یا محمدرضا طیبی که زیر باران ناگویا، وزنه را بیش از ۲۰ متر پرتاب کرد، تا هم رکوردشکنی کرده و هم طلای بازی‌ها را به نام خود ثبت کند، یا فاطمه مجلل، ساغر مرادی، زهرا زارعی که تاریخ ساز شدند، دخترانی که در شرایط سخت تمرین کردند و شاید پیش از این خیلی‌ها نام این قهرمانان را قبل از بازی‌ها نمی‌دانستند، اما وقتی سرود ایران پخش می‌شود، داستان دیگر فرق دارد، همان چند دقیقه دیگر «من» وجود ندارد و همه چیز به «ما» خلاصه می‌شود.

شاید معنای واقعی قهرمانی همین باشد، اینکه وقتی پرچم بالا می‌رود، فقط خودت خوشحال نیستی، یک ایران، با تو سرش را بالا می‌گیرد؛ و کودکانی که پروازشان ناتمام ماند، اما از میناب تا ناگویا، این پرچم ایران بود که بالا رفت، سرود خوانده شد و قهرمان‌های ایران، یکی یکی روی سکو رفتند، چون این قصه فرشتگان میناب بود، قصه کاروان ورزش ایران در ناگویا.