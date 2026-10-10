به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های کاراته قهرمانی کشور با حضور کم سابقه بیش‌از ۲ هزار کاراته کای در ۲ بخش آقایان و بانوان و در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته به میزبانی اردبیل برگزار شد.

از اصفهان تیم آکادمی کیوکوشین امیری به نمایندگی از هیئت کاراته استان در رقابت‌ها حضور داشت.

احسان امینی در بخش کومیته جوانان وزن منهای ۷۶ رده کمربندی مشکی و امیرعلی صمدانی در بخش کاتای جوانان رده کمربند مشکی نشان نقره را کسب کردند.

محمدسردار حیدری هم در بخش کومیته بزرگسالان وزن منهای ۶۰ کیلوگرم هم به نشان برنز این رقابت‌ها رسید.