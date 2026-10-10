معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد گفت: تغییر نام معابر و میادین دارای هویت شهری، بی‌توجه به نظر گروه‌های مرجع و نخبگان، موجب التهاب، واگرایی و ایجاد ذهنیت‌های منفی نسبت به حاکمیت عقل و منطق در این کلانشهر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید حسن حسینی در واکنش به تغییر نام خیابان های دانشگاه و کوهسنگی و میدان شریعتی به مشهد به نام «شهید امام خامنه ای» بدون تایید دفتر رهبر شهید انقلاب و بر خلاف نظر هیئت تطبیق فرمانداری مشهد، اظهار کرد: برخی از نام‌ها از هویت مکانی آنجا نشأت گرفته و غیر قابل تغییر است چنان که نام خیابان کوهسنگی به دلیل کوهِ سنگی منحصر به‌ فردی است که در انتهای آن قرار دارد و مردم خراسان و ایران قبل از این که مشهد به وجود بیاید آنجا را کوهسنگی می‌نامیدند از جمله این موارد می‌توان به نام خلیج فارس که همیشه خلیج فارس بوده و خواهد بود اشاره کرد.

وی افزود: خیابان دانشگاه هم حداقل ۶۰ سال است که به دلیل استقرار اولین دانشگاه‌های مشهد در آن جا، توسط خود مردم مشهد و بدون مصوبه‌ای خاص، نامش خیابان دانشگاه شد و سپس همان نام مصوب و تابلو گذاری شد.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس ادامه داد: میدان تقی آباد هم اگر چه در شرایط سال‌های ابتدایی انقلاب به نام دکتر «علی شریعتی» نامگذاری شد ولی هیچگاه مشهدی‌ها این نام را به کار نبردند و با گذشت بیش از ۴۰ سال در زبان مردم، همچنان تقی‌آباد است.

حسینی اظهار کرد: برخی از نام‌ها بخشی از هویت و خاطرات مردم آن شهر هستند و تلاش برای تغییر آنها در حالیکه گزینه‌های بهتری برای حفظ نام و یاد بزرگان هست، توهین به مردم آن شهر و موجب التهاب‌، واگرایی و ایجاد ذهنیت‌های منفی نسبت به حاکمیت عقل و منطق در شهر است.

وی افزود: بنابراین هم هیأت تطبیق و هم فرمانداری بنا به خواست فرهیختگان، دلسوزان و علاقه مندان به شهر و احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب و جلوگیری از وهن این جایگاه با تغییر نام ‌این دو خیابان و میدان مخالف هستند و بر مبنای قانون پیگیری‌های لازم را انجام می دهند.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس همچنین از مشهدشناسان و حقوقدانان خواست فرمانداری را در این پیگیری‌های قانونی‌ یاری کنند.

حسینی همچنین با اشاره به صحبت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد که گفته بود «هیات تطبیق فرمانداری حق ورود محتوایی به مصوبات شورای شهر را ندارد» تاکید کرد: هیچ جای قانون چنین محدودیتی برای این هیات‌ها قید نشده است.