نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با حضور در روستای لوشکان از توابع اسفرورین، ضمن شنیدن بی واسطه مشکلات اهالی، بر نقش کلیدی پرداخت واجبات مالی برای توسعه زیرساخت‌های روستایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ آیت‌الله مظفری ، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین در سفر به روستای لوشکان از توابع بخش اسفرورین، در فضایی صمیمانه پای صحبت‌های مردم نشست و دغدغه‌های آنان را از نزدیک بررسی کرد.

در این دیدار، اهالی روستا مهم‌ترین چالش‌های خود از جمله مشکلات مرتبط با قیمت کشمش، لوله‌گذاری برای آبیاری کشاورزی، مسائل مربوط به اوقاف و کمبود مخزن آب شرب روستا را با نماینده ولی‌فقیه در استان مطرح کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ضمن شنیدن مشکلات و تأکید بر پیگیری آنها از طریق دستگاه‌های مسئول، با تبیین اهمیت واجبات مالی در اسلام اظهار کرد: خمس و زکات تنها یک تکلیف عبادی نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ برای حل مشکلات عمومی جامعه و رفع محرومیت‌ها محسوب می‌شود.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه زکات موجب رشد و برکت اموال می‌شود، افزود: اگر مؤمنان به وظایف شرعی خود در زمینه پرداخت خمس و زکات عمل کنند، می‌توان بسیاری از نیاز‌های روستا‌ها نظیر تأمین منابع آبی و توسعه فضا‌های آموزشی را از همین محل برطرف کرد و وابستگی به بودجه‌های دولتی را کاهش داد.

وی با تأکید بر اولویت واجبات دینی نسبت به مستحبات تصریح کرد: همان‌طور که نماز و روزه واجب بر عبادات مستحب اولویت دارند، پرداخت خمس و زکاتِ واجب نیز باید به عنوان یک ضرورت در نظام اقتصادی جامعه مورد توجه جدی مؤمنان قرار گیرد.

امام‌جمعه قزوین در پایان ضمن قدردانی از ولایت‌مداری و همراهی مردم شریف لوشکان با انقلاب اسلامی، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی در انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی تأکید کرد.