مدیر جهاد کشاورزی ایذه در استان خوزستان گفت: این شهرستان ظرفیت‌های زیادی در زمینه پرورش شترمرغ دارد و توسعه این فعالیت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه باشد.

توسعه پرورش شترمرغ در ایذه، زمینه ساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی

توسعه پرورش شترمرغ در ایذه، زمینه ساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلال غریبوند روز شنبه در حاشیه بازدید میدانی از محل پیشنهادی اجرای طرح پرورش شترمرغ در ایذه در بر حمایت از طرح‌های اقتصادی نوپا و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش دام و طیور تاکید کرد.

‌وی ضمن بررسی شرایط محیطی و آمادگی متقاضی برای راه‌اندازی این واحد تولیدی افزود: پرورش شترمرغ می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی منطقه، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، افزایش تنوع تولیدات دامی و تقویت اقتصاد بهره‌برداران را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی ایذه تصریح کرد: پیگیری امکان حمایت‌های فنی، آموزشی و مالی از این طرح در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در دستور کار قرار گرفت تا مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش هموار شود.

غریبوند ادامه داد: هدف از این بازدید و حمایت‌ها، توسعه فعالیت‌های متنوع دامپروری در شهرستان ایذه، جذب سرمایه در بخش‌های طیور و ارتقای سطح معیشت روستایی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.

تنوع‌بخشی به فعالیت‌های دامپروری از راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

پرورش شترمرغ نیز به دلیل امکان بهره‌برداری از فرآورده‌های مختلف این پرنده، از جمله گوشت، پوست و چربی، مورد توجه برخی فعالان این بخش قرار گرفته است.

شهرستان ایذه در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است.