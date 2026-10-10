آخرین اردوی تیم ملی تنیس بانوان برای حضور در بیلیجین کینگکاپ
آخرین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی تنیس بانوان ایران برای حضور در رقابتهای بیلیجین کینگکاپ از امروز در تهران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آخرین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی تنیس بانوان ایران برای حضور در رقابتهای بیلیجین کینگکاپ از امروز در مجموعه تنیس آرشاکلاب تهران آغاز شد و تا ۲۲ مهر ادامه دارد.
در این اردو که تحت هدایت ارغوان رضایی برگزار میشود، مشکات الزهرا صفی، هانا سلطانی، یاسمن یزدانی و کیمیا ثاقبتهرانی حضور دارند و خود را برای رقابت با حریفان گروه دوم آماده میکنند.
تیم ایران در گروه دوم با تیمهای پاکستان، مالدیو، گوام، قطر، ماکائو، بحرین، اردن، بوتان و کویت همگروه است. بازیهای این گروه به میزبانی پاکستان و در اسلام آباد برگزار خواهد شد.
در گروه نخست نیز تیمهای نپال، ویتنام، ترکمنستان، جزایر ماریانا شمالی، تاجیکستان، برونئی، عربستان، عراق و سوریه قرار دارند. بازیهای این گروه به میزبانی ویتنام برگزار میشود.
مهدی بهزادپور (مشاور فنی)، فرناز نایب مراد (سرپرست)، دکتر سمیه کمانی (بدنساز) و دکتر توکلیان (پزشک) این تیم را همراهی میکنند.
رقابتهای بیلیجین کینگکاپ از ۲۷ مهر تا دوم آبان برگزار خواهد شد و تیم ایران صبح پنجشنبه ۲۳ مهر تهران را به مقصد پاکستان ترک می کند.