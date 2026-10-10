به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی تنیس بانوان ایران برای حضور در رقابت‌های بیلی‌جین کینگ‌کاپ از امروز در مجموعه تنیس آرشاکلاب تهران آغاز شد و تا ۲۲ مهر ادامه دارد.

در این اردو که تحت هدایت ارغوان رضایی برگزار می‌شود، مشکات الزهرا صفی، هانا سلطانی، یاسمن یزدانی و کیمیا ثاقب‌تهرانی حضور دارند و خود را برای رقابت با حریفان گروه دوم آماده می‌کنند.

تیم ایران در گروه دوم با تیم‌های پاکستان، مالدیو، گوام، قطر، ماکائو، بحرین، اردن، بوتان و کویت همگروه است. بازی‌های این گروه به میزبانی پاکستان و در اسلام آباد برگزار خواهد شد.

در گروه نخست نیز تیم‌های نپال، ویتنام، ترکمنستان، جزایر ماریانا شمالی، تاجیکستان، برونئی، عربستان، عراق و سوریه قرار دارند. بازی‌های این گروه به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود.

مهدی بهزادپور (مشاور فنی)، فرناز نایب مراد (سرپرست)، دکتر سمیه کمانی (بدنساز) و دکتر توکلیان (پزشک) این تیم را همراهی می‌کنند.

رقابت‌های بیلی‌جین کینگ‌کاپ از ۲۷ مهر تا دوم آبان برگزار خواهد شد و تیم ایران صبح پنجشنبه ۲۳ مهر تهران را به مقصد پاکستان ترک می کند.