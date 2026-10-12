جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهای خارجی، نقش مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با توطئه‌های دشمنان برجسته دانست.

سردار محمدرضا فلاح‌زاده در رزمایش «جان‌فدا» در دهدشت، گفت: رزمندگان سلحشور ایران در جبهه‌های مختلف نبرد با گروه تروریستی داعش حضور یافتند و حماسه‌هایی ماندگار، قابل تحسین و در مسیر رضایت الهی خلق کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

وی با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور افزود: مردم ایران در مقاطع حساس، از جمله جنگ تحمیلی و آنچه در سخنان خود از آن به‌عنوان «جنگ دوازده‌روزه» و «دفاع مقدس سوم» یاد کرد، با تبعیت از رهبری و حضور در میدان، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند.

فلاح‌زاده با بیان اینکه شناخت وظیفه به‌تنهایی کافی نیست و عمل به آن اهمیت دارد، خطاب به حاضران گفت: شما با شناخت درست از رهبری و مسئولیت خود، به وظیفه‌تان عمل کردید و در دفاع از کشور، عزت و شرف ایران اسلامی نقش‌آفرین بودید.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تأکید بر اسلام ناب محمدی، معارف علوی و فرهنگ عاشورا شکل گرفت و در برابر جریان‌هایی ایستاد که به گفته وی، تصویری تحریف‌شده از اسلام ارائه می‌کردند.

وی همچنین با اشاره به حوادث سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله ناآرامی‌های مناطق مختلف کشور و جنگ تحمیلی، گفت: جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری تاکنون با تهدیدها و فشارهای گوناگونی مواجه بوده، اما مردم و نیروهای مدافع کشور در برابر این تهدیدها ایستادگی کرده‌اند.

سردار فلاح‌زاده با اشاره به تحولات منطقه و رویارویی‌های نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت در مقابله با تهدیدهای امنیتی تأکید کرد. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به عملکرد نیروهای هوافضا، دریایی و زمینی سپاه و همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: هماهنگی و همکاری نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف دفاعی، از عوامل مهم مقابله با تهدیدهای خارجی است. وی همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، امنیت پایدار منطقه را وابسته به ظرفیت‌های داخلی کشورهای منطقه دانست و تأکید کرد که اتکا به قدرت‌های خارجی، به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت پایدار را تضمین کند. فلاح‌زاده در ادامه، به نقش حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های مقاومت در تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: نیرو‌های مقاومت در درگیری‌های اخیر، خساراتی به نیروهای نظامی و تجهیزات رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه سخنان خود، با انتقاد از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که گروه‌های تجزیه‌طلب، منافقین و جریان‌های سلطنت‌طلب نمی‌توانند آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزنند. وی با اشاره به تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، از مخالفان جمهوری اسلامی خواست به‌جای اتکا به قدرت‌های خارجی، به ظرفیت‌های داخلی و اراده مردم توجه کنند.