زنی پس از ۲۲ سال ناباروری با درد شکم، به بیمارستانی در سبزوار مراجعه کرد و از بارداری خود مطلع شد و زایمان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، متخصص زنان و زایمان سبزوار گفت: این زن ۴۲ ساله که پس از ۲۲ سال ناباروری، سابقه فرزندآوری نداشت، در پی مراجعه به بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار به دلیل درد شکم، از بارداری خود مطلع شد.

دکتر هنرپیشه افزود: بررسی‌های پزشکی و سونوگرافی نشان داد این زن در هفته ۳۷ بارداری قرار دارد و از بارداری خود بی‌اطلاع بوده است.

وی ادامه داد: این مادر پس از تشخیص، به بیمارستان زنان و زایمان شهیدان مبینی سبزوار منتقل شد و با انجام عمل سزارین، نوزاد خود را به دنیا آورد.

بر اساس اعلام کادر درمان، حال عمومی مادر و نوزاد مساعد است.