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تیم کارگران خراسان شمالی در مسابقات ددلیفت قهرمانی شرق کشور عنوان نخست رقابت ها را از آن خود کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات ددلیفت قهرمانی کارگران منطقه شرق کشور با حضور تیمهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان برگزار شد.
در این رقابتها ۱۵۰ ورزشکار کارگری حضور داشتند و در پایان، تیم بجنورد عنوان قهرمانی را کسب کرد.
مسابقات ددلیفت قهرمانی کارگران شرق کشور با شرکت تیمهای چهار استان برگزار شد و در این دوره از رقابتها، ۱۵۰ ورزشکار در قالب تیمهای مختلف به روی تخته رفتند و به رقابت پرداختند.
در بخش تیمی این مسابقات، تیم بجنورد مقام اول را به دست آورد و چهار مقام دوم نیز به ورزشکاران این تیم رسید.
تیم جاجرم نیز عنوان سوم را کسب کرد و مجموعهای از عناوین برتر به کارگران ورزشکار استانهای حاضر در مسابقات اختصاص یافت.