به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات ددلیفت قهرمانی کارگران منطقه شرق کشور با حضور تیم‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۱۵۰ ورزشکار کارگری حضور داشتند و در پایان، تیم بجنورد عنوان قهرمانی را کسب کرد.

مسابقات ددلیفت قهرمانی کارگران شرق کشور با شرکت تیم‌های چهار استان برگزار شد و در این دوره از رقابت‌ها، ۱۵۰ ورزشکار در قالب تیم‌های مختلف به روی تخته رفتند و به رقابت پرداختند.

در بخش تیمی این مسابقات، تیم بجنورد مقام اول را به دست آورد و چهار مقام دوم نیز به ورزشکاران این تیم رسید.

تیم جاجرم نیز عنوان سوم را کسب کرد و مجموعه‌ای از عناوین برتر به کارگران ورزشکار استان‌های حاضر در مسابقات اختصاص یافت.