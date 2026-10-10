معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پیامی، شهادت شهیده نصرتِ افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تسلیت زهرا بهروزآذر بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

شهادت سرهنگ‌دوم خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در مسیر خدمت به مردم، ضایعه‌ای تلخ و اندوه‌بار است. این بانوی فداکار با خدمت و جان‌فشانی خود بار دیگر نشان داد که زنان ایران، دوشادوش مردان، پای وطن ایستاده‌اند و در پاسداری از امنیت مردم و همبستگی اجتماعی سهمی ماندگار دارند. نام و یاد او در حافظه مردم ایران زنده خواهد ماند.

اینجانب ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان، همکاران و مردم شریف سیستان و بلوچستان، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.