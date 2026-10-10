به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی وثوق ، رئیس حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: در این جلسه، موضوعات مرتبط با تخریب زیرساخت‌ها، انشعابات غیرمجاز و چالش‌های موجود در مسیر صیانت از خطوط لوله و تأسیسات انتقال نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیلمی، دادستان شادگان نیز در این نشست ضمن ارائه راهکار‌های مناسب در حوزه صیانت از زیرساخت‌ها و مقابله با انشعابات غیرمجاز، بر ضرورت افزایش هماهنگی و همکاری‌های بین‌بخشی با هدف پیشگیری از تخلفات، حفاظت از سرمایه‌های ملی و تقویت اقدامات قانونی تأکید کرد.