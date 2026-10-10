رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شیراز از تسهیل ورود سرمایه‌های جدید به حوزه گردشگری با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «تلاش برای ساختن ایران» و «ایجاد امید در جامعه» را بهترین پاسخ به گزافه‌گویی‌های بدخواهان دانست و از تسهیل ورود سرمایه‌های جدید به حوزه گردشگری با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد.

علی‌اصغر شالبافیان در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی فارس اظهار کرد: شیراز نماد تمدن ایران است و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در این استان، کنشی مؤثر در برابر اقدامات بدخواهان است.

او با اشاره به تغییرات ساختاری در این وزارتخانه گفت: با تشخیص وزیر و همکاری سازمان اداری و استخدامی، معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی در ستاد وزارتخانه و ۳۱ استان کشور ایجاد شد که گامی مهم در مسیر چابک‌سازی و تمرکز بر توسعه اقتصادی است.

ظرفیت‌های برنامه هفتم برای سرمایه‌گذاری ترکیبی

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه مشوق‌های قانون برنامه هفتم توسعه از مرحله قانون‌گذاری فراتر رفته و عملیاتی شده‌اند، افزود: بند ۳ ماده ۸۳ این قانون، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد تأسیسات گردشگری ترکیبی فراهم کرده که موجب افزایش انگیزه فعالان صنعت ساختمان برای ورود به این حوزه شده است.

شالبافیان خاطرنشان کرد: تأسیسات گردشگری ترکیبی، روشی نوین برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌های خارج از بخش گردشگری است. وی همچنین از برگزاری سومین نشست با فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان با محوریت این تأسیسات در ماه‌های آینده در شیراز خبر داد.

پیشنهاد مدل‌های نوین تأمین مالی در مجلس

در این همایش، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اصلاح ساختار‌های مالی، از ارائه پیشنهادات قانونی جدید برای تسهیل سرمایه‌گذاری خبر داد. قادری گفت: پیشنهاد شده است تسهیلات اعطایی به شرکت‌هایی که دفاتر مرکزی خود را به تهران منتقل کرده‌اند، مشمول نرخ سود بالاتری شود و این مابه‌التفاوت به صندوق‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها اختصاص یابد تا صرف حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط گردشگری شود.

وی «مالکیت خُرد» در هتل‌ها را یکی از ایده‌های راهبردی برشمرد و افزود: این مدل که امکان تملک بخشی از یک هتل را برای عموم فراهم می‌کند، می‌تواند تحولی در جذب سرمایه‌های خُرد ایجاد کند. استفاده از ابزار‌های ارزی، اوراق گواهی سپرده و مدل‌های مبتنی بر درآمد‌های ارزی برای نوسازی هتل‌ها از دیگر برنامه‌های در دستور کار است.

تدوین سند توسعه گردشگری پایدار در فارس

معاون امور زیارت و گردشگری استانداری فارس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت بازآفرینی میراث فرهنگی از طریق تجارت هوشمند، از تدوین «سند توسعه گردشگری پایدار استان فارس» به عنوان نقشه راه آینده خبر داد.

مهدی پارسایی افزود: مدل توسعه استان فارس بر پایه «هم‌افزایی» دستگاه‌های دولتی و «پیشتازی» بخش خصوصی استوار است تا گردشگری به عنوان محور اصلی توسعه استان نقش‌آفرینی کند.