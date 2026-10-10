به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: نمایش «افسانه کچل کفترباز» به مناسبت هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، از امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان و گروه هنری «سایه‌های کاغذی» در اهواز و دیگر شهر‌های استان اجرا می‌شود.

داریوش آقاسی با اشاره به اینکه این نمایش یکی از برنامه‌های محوری کانون در هفته ملی کودک است که با هدف گسترش فرصت‌های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌ها در رویداد‌های نمایشی تدارک دیده شده است، ادامه داد: نمایش «افسانه کچل کفترباز» به نویسندگی نسرین خنجری و کارگردانی مرضیه عویدی، با بهره‌گیری از ظرفیت قصه و هنر نمایش، مخاطبان کودک و نوجوان را به دنیای خیال و داستان می‌برد.

وی بیان کرد: از مضمون‌های محوری این اثر، تأکید بر اهمیت خنده، شادی و نشاط در زندگی کودکان و توجه به حق آنان برای برخورداری از لحظه‌های شاد و تجربه شیرین کودکی است؛ حقی که در کنار نیاز‌های عاطفی و تربیتی، در رشد و شکوفایی شخصیت کودکان نیز نقش دارد. این نمایش می‌کوشد با زبانی متناسب با مخاطب کودک، اهمیت شادی را یادآوری کند و فرصتی برای تجربه لحظه‌هایی دلنشین در کنار خانواده فراهم آورد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان اظهار کرد: نخستین اجرا‌های این نمایش از ۱۸ مهرماه در سالن آمفی‌تئاتر مرکز شماره یک کانون اهواز، واقع در امانیه، پیچ استادیوم، آغاز می‌شود و در دیگر شهر‌های استان خوزستان نیز به روی صحنه خواهد رفت. اجرای استانی «افسانه کچل کفترباز» در چارچوب برنامه‌های هفته ملی کودک، بخشی از تلاش کانون برای گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف استان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن فرصت‌هایی برای تجربه تئاتر، تقویت تخیل و بهره‌مندی از شادی و نشاط در کنار خانواده است.