به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های فوتبال پیکان و شمس آذر قزوین در چارچوب آخرین دیدار هفته هشتم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز (۱۸ مهر) در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی به پایان رسید.

پیکان یک - شمس آذر قزوین یک

گل‌ها: میلاد سورگی (۴۰ - پنالتی) برای شمس آذر/ دهقان (۷۶) برای پیکان

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، میلاد باقری، صائب محبی، حجت الله احمدی، رضا شکاری، فرید امیری، آرین شجاعی، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی

ترکیب شمس‌آذر:

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، محمدرضا رضایی، رضا محمدی، امیرمحمد محکم‌کار، مهدی ممی‌زاده، محمدمهدی منصوری، امیررضا کرمی، امیر طاهر، محمدمیلاد سورگی و احمد نصیری