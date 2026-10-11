به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: در راستای تسهیل امور مودیان و با توجه به شرایط ویژه کسب و کار‌ها و اصناف، بر اساس بخشنامه ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان امسال تمدید شد.

وی با تاکید بر اینکه صاحبان مشاغل و مودیان مشمول باید تا پایان مهلت تعیین شده برای انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام کنند، افزود: پیش از این، مهلت انجام این تکالیف تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده بود که با توجه به شرایط موجود و برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، این مهلت برای بار دیگر تمدید و تا ۳۰ آبان امسال تعیین شد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان از مودیان خواست با توجه به مهلت‌های تعیین‌شده، از موکول کردن امور مالیاتی خود به روز‌های پایانی مهلت مقرر خودداری کنند.