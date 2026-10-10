معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از بررسی مسائل و مشکلات حوزه زمین و مسکن در شهرستان‌های اردکان، میبد و یزد در دیدار با مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد و گفت: در این بازدید‌ها تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرای طرح‌های مسکن، آزادسازی برخی پلاک‌ها و تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای اتخاذ شد.

بررسی و رفع مشکلات زمین و مسکن و تسریع طرح‌های بازآفرینی شهری یزد

بررسی و رفع مشکلات زمین و مسکن و تسریع طرح‌های بازآفرینی شهری یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طلایی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، با اشاره به سفر دکتر نبیان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی به استان گفت: در این سفر با حضور فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه مسائل و مشکلات حوزه زمین و مسکن در شهرستان‌های اردکان، میبد و یزد بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: طرح های نهضت ملی مسکن، از جمله پردیس زندگی و طرح‌های مسکن کارگری، مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات و موانع موجود برای پیگیری و رفع به مسئولان مربوطه اعلام شد.

طلایی‌مقدم ادامه داد: بازدید از آزادراه نطنز_یزد_سیرجان و بررسی روند آغاز عملیات اجرایی این طرح نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به بازدید از بافت تاریخی و طرح‌های بازآفرینی شهری یزد اظهار داشت: بازدیدی داشتیم از میدان امیرچقماق و موضوع آزادسازی برخی محدوده‌ها از جمله بخش‌هایی از بازار قدیمی یزد ازجمله برج و باروی و محدوده امامزاده جعفر (ع) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد زمین معوض برای انجام آزادسازی‌های مورد نیاز تأمین شود و همچنین تعیین تکلیف برخی پلاک‌های واقع در محدوده‌های پیرامونی در خصوص هر موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه، جمع‌بندی مسائل و تصمیمات اتخاذشده در دیدار با استاندار یزد مطرح شد و با دستور‌های صادرشده پیگیری و اجرای مصوبات در دستور کار قرار گرفت.

طلایی‌مقدم همچنین به موضوع زمین مورد نظر برای همکاری اداره کل راه و شهرسازی و دانشگاه یزد اشاره کرد و افزود: این زمین برای احداث مرکز فناوری و بخشی نیز برای تأمین مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه در نظر گرفته شده است که در این زمینه نیز با موافقت مسئولان تصمیمات مناسبی اتخاذ شد.