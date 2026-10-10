رئیس تعزیرات حکومتی آبادان از تشکیل یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق و مهروموم ۴۳ واحد صنفی متخلف از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

تشکیل یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف صنفی و قاچاق در آبادان

تشکیل یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف صنفی و قاچاق در آبادان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سعید معصوم‌زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۸۰ پرونده در حوزه بهداشت و ۹۰۰ پرونده در حوزه قاچاق در بخش اصناف شهرستان تشکیل شده است.

وی با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر بازار در شرایط افزایش قیمت‌ها افزود: طرح نظارتی تجمیعی در آبادان آغاز شده است و رئیس شعبه با حضور در بازرسی‌های روزانه، روند فعالیت بازار و عملکرد واحدهای صنفی را زیر نظر خواهد داشت.

رئیس تعزیرات حکومتی آبادان با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی از سوی اصناف گفت: واحدهای صنفی باید درصد سود قانونی و مقررات مربوط به عرضه کالا و خدمات را رعایت کنند تا از تشکیل پرونده‌های تخلف و اعمال مجازات‌های قانونی جلوگیری شود.

معصوم‌زاده با اشاره به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای تخلفات صنفی، از جمله جریمه نقدی و پلمب واحدهای متخلف، بر ضرورت پایبندی اصناف به قوانین و مقررات تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا تخلف در عرضه کالا و خدمات، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا موضوع از سوی مراجع مربوط بررسی و پیگیری شود.