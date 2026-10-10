به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، نعمت اکبری افزود: از مجموع این دستگاه‌ها، ۱۴ دستگاه در گستره عملیاتی پنج شرکت بهره‌برداری نفت و گاز تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، دو دستگاه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک دستگاه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و یک دستگاه در شرکت نفت و گاز پارس در چرخه عملیات قرار دارند.

او با اشاره به اینکه تعداد دستگاه‌های حفاری تحت سرپرستی این مدیریت ۲۱ دستگاه است، اظهار کرد: از این تعداد، یک دستگاه در مرحله تعمیرات اساسی (اورهال) و بازسازی و دو دستگاه دیگر در مرحله تأمین قطعات و آماده‌سازی برای بازگشت به چرخه عملیات قرار دارند.

مدیر عملیات حفاری خشکی دو شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به عملکرد عملیاتی این مدیریت در نیمه نخست سال جاری گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، ۱۶ حلقه چاه نفت و گاز حفر، تکمیل و به کارفرمایان تحویل شد که از این تعداد، چهار حلقه توسعه‌ای و ۱۲ حلقه تعمیری بوده است.

اکبری همچنین از ثبت ۲۱ هزار و ۲۶۶ متر حفاری در این مدت خبر داد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هفت هزار و ۱۹۸ متر افزایش داشته است.