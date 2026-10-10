به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی گفت: مأموران کلانتری ۱۲ خرمشهر با انجام اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم، ۱۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز را از دو واحد مسکونی کشف کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را بیش از ۲۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.فرمانده انتظامی خرمشهر بیان کرد: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.