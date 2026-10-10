بانوی معلم ساکن شهرستان تاکستان که بر اثر مرگ مغزی دچار عارضه شده بود، با رضایت خانواده‌اش، با اهدای اعضای حیاتی خود، جان دوباره‌ای به بیماران در انتظار پیوند بخشید و در آخرین حضورش در جامعه، درس فداکاری و نوع‌دوستی را به یادگار گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه رحمانی، معلم فداکار تاکستانی، پس از وقوع مرگ مغزی، با تصمیم آگاهانه و ایثارگرانه خانواده‌اش، راهی اتاق عمل شد تا اعضای پیکرش به بیماران نیازمند در لیست انتظار پیوند، زندگی دوباره ببخشد.

سعید مظفری، مدیرعامل انجمن اهدای عضو استان قزوین در این باره گفت: این معلم فرهیخته که در دوران حیات خود همواره آموزگار اخلاق و دانش در کلاس‌های درس بود، در آخرین آزمون زندگی‌اش نیز درس ایثار و فداکاری را به بهترین نحو ممکن به جامعه آموخت.

مدیرعامل انجمن استان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ اهدای عضو افزود: این خانواده بزرگوار با وجود اندوه سنگین از دست دادن عزیزشان، با تصمیمی شجاعانه، چراغ امید را در دل چندین خانواده دیگر روشن کردند و نشان دادند که فرهنگ نوع‌دوستی در میان مردم شریف استان ما جایگاه والایی دارد.