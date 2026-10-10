به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در هشتمین برنامه از مجموعه «روایت محکم‌تر از فولاد، روایت ایران»، بیش از ۵۰ نفر از شاعران کشور با حضور در فولاد مبارکه، از خطوط آسیب‌دیده در حملات جنگ تحمیلی سوم و روند بازسازی این مجموعه صنعتی بازدید کردند.

مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه، با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: مجموعه «روایت محکم‌تر از فولاد، روایت ایران» با هدف تبیین ابعاد مقاومت، ایستادگی و بازسازی صنعت کشور و روایت تلاش کارکنان فولاد مبارکه در مواجهه با آسیب‌های ناشی از جنگ برگزار می‌شود.

هادی نباتی‌نژاد، افزود: حضور شاعران و اهالی فرهنگ و ادب در این مجموعه، فرصتی برای مشاهده میدانی آسیب‌ها و تلاش متخصصان و کارکنان برای بازسازی خطوط تولید و تداوم فعالیت صنعتی کشور فراهم می‌کند؛ روایتی که می‌تواند در قالب شعر و ادبیات، به مخاطبان بیشتری منتقل شود.