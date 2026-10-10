به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: از این شمار ۱۰ بهله دلیجه و ۴۴ قطعه پرنده وحشی است.

کاظم شریفی افزود: پرندگان کشف شده پس از بررسی اولیه و اطمینان از سلامت آنها در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی می‌شوند.

وی گفت: همچنین ۲۰ باب کوخه تخریب شد.

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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست و شکار غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.

شرفی با تأکید بر اهمیت حفاظت از پرندگان شکاری، افزود: این پرندگان در رأس هرم غذایی طبیعت قرار دارند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم ایفا می‌کنند.