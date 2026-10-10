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فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری سارق حرفهای قطعات و محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته، متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۱ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.