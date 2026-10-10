به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمدرضا قائمی نژاد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۱ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.