رقابت‌های دوومیدانی روستایی و عشایری کشور جام پرچم، با قهرمانی تیم سیستان و بلوچستان به کار خود پایان داد.

سیستان و بلوچستان، قهرمان دو‌و‌میدانی المپیاد ملی پرچم

سیستان و بلوچستان، قهرمان دو‌و‌میدانی المپیاد ملی پرچم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دوومیدانی روستایی و عشایری کشور در سومین دوره المپیاد ملی پرچم، با قهرمانی تیم سیستان و بلوچستان در سالن سرپوشیده دوومیدانی دهکده ورزشی المپیک زاهدان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها، تیم سیستان و بلوچستان عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد، استان فارس نایب‌قهرمان شد و تیم‌های هرمزگان و مرکزی به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

درخشش دوندگان سیستان و بلوچستان در ماده ۱۰۰ متر

در رقابت‌های دوی ۱۰۰ متر، حسین کشوری از سیستان و بلوچستان عنوان قهرمانی را کسب کرد و عرشیا بامری، دیگر نماینده استان، بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد. امیررضا اصغردخت از استان فارس نیز مقام سوم را به دست آورد.

تکرار افتخار در دوی ۱۵۰۰ متر

در ماده دوی ۱۵۰۰ متر نیز دوندگان سیستان و بلوچستان بار دیگر توانمندی خود را به نمایش گذاشتند؛ ابوالفضل مرادیان با کسب مقام نخست قهرمان شد و ابوالفضل خدری دیگر نماینده استان به مقام دوم رسید. امیرمحمد کوچکی از استان مرکزی نیز جایگاه سوم را کسب کرد.

مدال نقره استان در پرتاب وزنه

در رقابت‌های پرتاب وزنه، علی‌اصغر سامان از استان فارس مقام نخست را به دست آورد، محمدحسین قنبری از سیستان و بلوچستان نایب‌قهرمان شد و محمدمهدی فولادی‌خواه از استان هرمزگان در جایگاه سوم قرار گرفت.

کسب عنوان قهرمانی در این رویداد ملی، حاصل استعداد، انگیزه و تلاش ورزشکاران نوجوان استان و نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند مناطق روستایی و عشایری سیستان و بلوچستان در پرورش قهرمانان آینده ورزش کشور است.

سیستان و بلوچستان با تکیه بر استعداد‌های جوان خود، در جام پرچم خوش درخشید و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.