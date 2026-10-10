اجتماع شبانه مهاباد، بار دیگر ثابت کرد که مردم این دیار، با بصیرتی ستودنی، پیچیدگی‌های شرایط امروز را درک کرده‌اند و با وحدت و همدلی، برای ساختن فردایی بهتر ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این گردهمایی، شهروندان حاضر بر این باورندکه دشمنان این مرز و بوم، علاوه بر ابزارهای خارجی، بر تضعیف اراده و اعتمادِ داخلی تمرکز کرده‌اند. از همین‌رو، مردم مهاباد با حضور خود پیامی قاطع صادر کردند: ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی، تنها با «کنار هم بودن» و «حفظ انسجام ملی» ممکن است. به گفته‌ی حاضران، وقتی مردم در شرایط دشوار، امید خود را حفظ کرده و در کنار یکدیگر می‌مانند، در واقع بزرگترین شکست را به نقشه دشمن تحمیل کرده‌اند.