

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در سومین جلسه کارگروه استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا با ارز در استان، بر لزوم افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز تأکید کردو گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها یک اقدام امنیتی و پلیسی نیست بلکه ابزاری حیاتی برای حمایت از واحد‌های تولیدی کشور است.

سید محمد موسویان افزود: ما در شرایطی هستیم که باید خود را در حالت جنگ اقتصادی ببینیم و برای حفاظت از اقتصاد ملی، با قاطعیت با هرگونه قاچاق کالا و ارز مقابله کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در مجموعه دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی اصفهان وصول و به خزانه واریز شد.

در این جلسه بر لزوم ارائه گزارش‌های دقیق و تفکیک شده از کشفیات انجام شده از ابتدای سال شامل انبارها، موارد سازمان‌یافته و مبالغ مربوطه تأکید و همچنین پیشنهاد شد پیگیری پرونده‌های قاچاق تنها به حوزه سازمان تعزیرات محدود نشود و جرائم قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای ویژه مورد پیگیری ضابطین قرار گیرد.